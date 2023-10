Alertă pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Gest incredibil al unei tinere din România, care a vrut să-i păcălească pe cei de la pază

23:20

Vești bune pentru fanii moderatorului Virgil Ianțu! Celebrul prezentator revine pe micile ecrane odată cu emisiunea Câștigă România de la TVR. Șefii postului TV s-au răzgândit în privința show-ului de cultură generală, așa că i-au […] The post Victorie importantă pentru Virgil Ianțu. Decizia de ultimă oră luată de șefii de la TVR appeared first on Cancan.