Prototipul mașinii electrice făcute la Cluj a fost scos pe stradă. Cum arată bijuteria creată în România

10:40

În vara acestui an, Theo Rose a devenit mămică pentru prima oară. Artista a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care i-a schimbat viața radical. După naștere, partenera lui Anghel Damian nu a stat […] The post Theo Rose a ajuns la capătul puterilor și a clacat! Ce a pățit artista: „Dintr-o dată am simțit că creierul meu nu mai vrea” appeared first on Cancan.