Încă o zi liberă pentru angajaţi! Primesc şi 7 tichete de masă

16:40

Un fenomen uimitor va fi putea fi văzut pe cer, la sfârșitul acestei luni. Urmează unul dintre cele mai importante momente ale calendarului astronomic din acest an, iar românii pot fi martori la el. Ce […] The post 28 octombrie, data la care omenirea va avea parte de un fenomen unic. Ce se întâmplă cu luna appeared first on Cancan.