Cum arată apartamentul Biancăi Drăgușanu după renovare: „Am investit mult, puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat”

09:40

Raluca Moianu anunță cu mândrie că fiica ei s-a angajat. Mara, care nu a terminat încă facultatea, e studentă, dar are și primul job, iar mama o laudă că are timp chiar și pentru viața ei personală. În vara acestui an, Mara a susținut examenul de Bacalaureat, unde a trecut cu brio peste toate probele, […]