Blestemele se țin scai de Șerban Huidu! Uluitor ce s-a întâmplat în familia lui: executat silit!

10:50

Creșterea salariilor duce, bineînțeles, și la creșterea taxelor către stat. Un an de vechime se scumpește, odată cu mărirea minimului pe economie, de la 1 octombrie 2023. Astfel, cei care vor să-și cumpere anii pentru […]