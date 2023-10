Coreea de Sud organizează primul exercițiu aerian comun cu Japonia și SUA

21:10

Musicalul Hedwig and the Angry Inch, în regia lui Răzvan Mazilu, producţie a Teatrului Stela Popescu, se va juca pe 24 şi 25 octombrie, ora 19.00, la Teatrul Metropolis, Sala „Olga Tudorache, fiind inclus în selecţia finală a Festivalului Naţional de Teatru 2023. A 33-a ediție a festivalului are ca temă Laboratoarele sensibilului și se desfășoară la București între 20 și 30 octombrie, curatori fiind Mihaela Michailov, Oana Cristea Grigorescu și Călin Ciobotari.