Ce „țeapă” a luat o turistă, după ce a rezervat o suită într-un hotel Hilton: „Când am deschis ușa, am rămas șocată!”

17:50

Iubita lui Dorian Popa, Claudia Iosif, alias Babs, și-a mutat lucrurile din vila în care locuia împreună cu artistul. De aici și până când au apărut zvonurile care circulă în Domnești, potrivit cărora cei doi […] The post Iubita lui Dorian Popa și-a făcut bagajele și s-a mutat din casa artistului! Și-au spus adio după 11 ani de relație?”M-am mutat la 5 minute de el pentru că…” appeared first on Cancan.