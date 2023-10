Suporterii Petrolului au aruncat cu torțe pe „Ion Oblemenco”

14:50

În ceva mai mult de un an, am asistat la 3 momente care au fost ca niște borne ale încrederii de care Ovidiu Burcă are parte la Dinamo.Întâi la Clinceni, în 2022, când Dinamo a fost întoarsă de Unirea Dej și a pierdut cu 2-4. Îmi amintesc bine scandalul de după meci, în care s-a cerut plecarea lui Ovidiu și a lui Vlad Iacob, suporterii care strigau către oficială, iureșul care a ieșit inclusiv între fani, care au intrat în conflict între ei, în tribună. ...