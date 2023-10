Ce și-a luat în bagaje Iulia Albu la America Express. I-a rupt spatele partenerului, Mike, dar n-a interesat-o

23:50

De când a izbucnit conflictul de la granițele Israelului, urmat apoi și de atentatul din Bruxelles, Marina Almășan nu mai are somn. Fiul său, Victor, este stabilit într-o țară arabă, iar fiica sa locuiește la […] The post Marina Almășan și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Fiul ei este “prizonier” într-o țară arabă. Dezvăluiri exclusive: “Neliniștită și neputincioasă!” appeared first on Cancan.