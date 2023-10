Ce a păţit un român, după ce a chemat instalatorul? Ce s-a întâmplat după fix 4 ore

08:10

Pentru a începe ziua corespunzător, CANCAN.RO îți propune un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Bulă are o discuție tare interesantă cu Ștrulă, prietenul lui […] The post BANC | „Bulă, la vârsta asta, mama ta încă te ceartă că aduci femeie acasă?” appeared first on Cancan.