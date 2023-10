Coșmarul cel mai mare al lui Dani Oțil, de la Neatza. Matinalul Antenei 1 a recunoscut că are o temere teribilă în viață

12:00

Mihai Neșu este pe punctul de a-și vedea visul deveni realitate. Proiectul complexului de recuperare pentru copiii și adulții cu dizabilități ”Sfântul Nectarie” este aproape finalizat. Fostul sportiv are nevoie de ajutorul oamenilor. Au trecut […] The post Vestea pe care Mihai Neșu nu spera să o mai audă. Fostul fotbalist al Stelei își împlinește marele vis appeared first on Cancan.