Revenge porn, fenomen îngrijorător printre adolescenți. O elevă din Vaslui a distribuit pe grupurile școlii poze cu o colegă goală și acum riscă închisoarea pentru pornografie infantilă

08:00

Poliția a reținut vineri seara câteva zeci de protestatari, acuzându-i că au încercat să stopeze traficul în gara centrală din New York. ”Not in Our Name” (”Nu în numele nostru”) scria pe tricorurile negre ale multora dintre cei 1.000 de protestatari, număr estimat de un polițist citat de The New York Times. ”Not in Our […]