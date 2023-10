A trecut de linie? Gol controversat marcat de Băluță în Petrolul - FCSB » Ce se vede pe reluări

17:10

Nu sunt optimist în privința sportului românesc și a rezultatelor sale din viitor. Nu cred că Naționala se va califica la Europene.Pronosticul pe care l-am dat anterior era de locul trei în grupă. Consider, însă, o mare performanță dacă ajungem acolo și o aplaud din toată inima. Nu cred că CSM va câștiga Liga Campionilor în acest an. Văd însă ca ar fi o mare performanță dacă ajunge în Final Four. ...