Câte milioane de euro are Dorian Popa. Averea influencerului este consistentă, iar sursele de venit sunt diverse

12:10

Pe data de 27 octombrie, în jurul orei 21:15, Dorian Popa a fost prins la volan după ce consumase canabis. Surse din cadrul anchetei au dezvăluit că actorul purta doar lenjerie intimă în momentul în […] The post Hatz, Johnule! Dorian Popa a fost prins sub influența drogurilor la volan. Vedeta era îmbrăcată doar în lenjerie intimă appeared first on Cancan.