Armata israeliană publică noi imagini video cu atacurile tancurilor și avioanelor sale în Fâșia Gaza, susținând că a distrus obiective ale Hamas | VIDEO

19:00

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au publicat sâmbătă, 28 octombrie, imagini video de la interogatoriul militanților Hamas care au participat la masacrul din 7 octombrie din sudul Israelului și care au fost prinși, imagini în care aceștia confirmă că gruparea islamistă palestianiană are o ascunzătoare sub spitalul Shifa din orașul Gaza, scrie The Times […]