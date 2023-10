Marele regret al vieții lui Dorel Vișan: nu a urmat principiul ”furat” din India: ”L-am aflat târziu!”

15:30

Mai sunt două luni până la Revelion 2024, dar programările la salon au început deja. Dată fiind atât cererea mare, cât și inflația, cele care își doresc să se aranjeze pentru noaptea dintre ani vor […] The post Prețuri explozive pentru Revelion 2024! Cât le va costa pe doamne și domnișoare vizita la salon pentru noaptea dintre ani appeared first on Cancan.