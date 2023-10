Inter - AS Roma, în etapa #10 din Serie A » Echipele de start + cote la pariuri

Inter Milan primește vizita lui AS Roma în etapa #10 din Serie A. Meciul se dispută de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro.Inter Milan - AS Roma, live de la ora 19:00Click aici pentru statisticiTelevizare: Prima Sport 2, Orange Sport 2, Digi Sport 2Inter Milan - AS Roma, echipele probabile:INTER MILAN: Sommer - Pavard, de Vrij, Bastoni - Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco - Martinez, ThuramABSENȚI: Arnautovic, Cuadrado (accidentați)ANTRENOR: Simone InzaghiAS ROMA: ...

