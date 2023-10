Cum a reacţionat un canadian, după ce a mâncat ciorbă de burtă în România? „Sunt calamari?”

09:50

Fiica Anei Maria Păduraru din Brăila s-a făcut mare și merge la mormântul mamei sale. Copila care avea doar o lună când mama ei s-a stins vorbește cu ea, îi arată jucăriile sale și se […] The post Fetița care vorbește la mormântul propriei mame a impresionat o Românie întreagă. Ce i-a transmis micuța părintelui său decedat appeared first on Cancan.