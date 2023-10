Faimoasa Mihaela Bilic, distrusă de Dragoș Pătraru, de la Starea Nației: „Și dacă tot vorbim despre oameni fără rușine…”

11:10

Caz șocant în lume! O cântăreață în vârstă de 53 de ani s-a căsătorit cu fiul ei, pe care îl adoptase când avea doar 14 ani. Acum, băiatul are 22 de ani și a devenit […] The post Caz controversat în showbiz! O cântăreață s-a măritat cu fiul ei, cu 31 de ani mai tânăr appeared first on Cancan.