Inginer de la RAR Prahova, acuzat de luare de mită. Cât cerea pentru un ITP în cazul unor mașini cu probleme

Trupele israeliene au înaintat aproximativ trei kilometri în Fâşia Gaza, arată analiza unei înregistrări video publicate de presa israeliană, scrie CNN, potrivit news.ro. For the first time since September 12, 2005, the Israeli flag flies in Gaza. We are UNBREAKABLE. ?? pic.twitter.com/8BEjeR4oLg — The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) October 28, 2023 În această înregistrare […]