Unde a fost văzut Sorin Bontea, după demisia de la Chefi la cuţite? „Aşa da”

13:00

Dorian Popa se bucură de toată atenția publicului, mai ales după ce a fost prins drogat la volan și a spus că a inhalat accidental fumul unui joint. Prin pățania sa, și cei care nu-l […] The post Câte milioane de euro are Dorian Popa. Averea influencerului este consistentă, iar sursele de venit sunt diverse appeared first on Cancan.