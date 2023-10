Marius Tucă Show începe luni, 30 octombrie, de la ora 20.00, live pe gandul.ro. Invitat: H. D. Hartmann

14:40

Un restaurant din Georgia a ajuns „celebru” în întreaga lume după ce a pus o taxă suplimentară pentru „adulții care nu pot fi părinți”. O femeie din Florida i-a călcat pragul localului și, când a […] The post Restaurantul care a impus „taxa pentru adulții care nu pot fi părinți” a enervat la culme o clientă. Incredibil cât i-au pus în plus pe nota de plată appeared first on Cancan.