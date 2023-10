Primul lucru pe care l-a făcut un canadian după ce a câștigat la Loto 50 de milioane de dolari. „Nu puteam să-i las singuri”

12:00

Puțin după ora zero a nopții 20-21 august 1968, Cehoslovacia era invadată, oficial sub numele de cod Operațiunea Dunărea, de către cinci țări-satelit ale URSS. Alături de Rusia sovietică, alte patru state treceau cu șenilele […] The post România, în pericol să fie invadată de Rusia sovietică în 1968. Ziua în care dictatorul Nicolae Ceaușescu s-a opus „marelui prieten” de la Est appeared first on Cancan.