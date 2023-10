Pro TV, decizie fără precedent. Celebrul show, scos din grilă. Decizia e oficială!

13:20

America Express reuşeşte să îi ţină pe telespectatori cu sufletul la gură în faţa micilor ecrane sezon de sezon. În acest an, George Tănase şi Ionuţ Rusu au acceptat să se aventureze în cea mai […] The post Dezvăluiri savuroase din culisele show-ului de la Antena 1: cum s-a format cel mai nou cuplu din showbiz, Aris, fiul Andreei Esca, și Laura Giurcanu, iar acum vine BOMBA! ”Ionuț și George au câștigat America Express!” appeared first on Cancan.