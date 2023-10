Una dintre cele mai bănoase meserii este ocolită de români! De ce fug tinerii de un salariu de 2.000 de euro pe lună 

18:00

Daniel Pancu a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa României cu Rapid. A jucat pentru giuleșteni si in liga a 4-a si a promovat in liga a 3-a. A devenit antrenorul echipei și a urmat promovarea […] The post Daniel Pancu vine la EXCLUSIV RAPID marți, 31 octombrie, ora 21.00 appeared first on Cancan.