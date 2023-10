Gabriela Firea, senator PSD București: S-a născut primul copil în programul național pentru creșterea natalității

10:00

Românii îşi iubesc şi cinstesc tradiţiile, fapt dovedit de interesul mare şi dragostea pentru colindele şi cântecele de iarnă interpretate inconfundabil de Ştefan Hruşcă; cantautorul, ce îi colindă an de an pe români, va susține câte 2 spectacole pe seară, la TIMIŞOARA şi IAŞI, unde biletele pentru primul spectacol s-au epuizat în doar câteva zile. În plus, ruta turneului a fost îmbogăţită cu noi date şi oraşe, astfel că spectatorii din Satu-Mare, Zalău, Focşani şi Suceava se vor bucura şi ei de magia colindelor.