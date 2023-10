Gestul făcut de Theo Rose după ce Alex Leonte s-a afișat cu noua iubită. Vedeta n-a rămas indiferentă, toată lumea a remarcat

11:00

Periodic ANAF scoate la vânzare, prin licitație sau comercializare directă, numeroase bunuri. O nouă serie este pe cale de a începe, iar ANAF a anunțat deja ce obiecte sunt disponibile de această dată. Oferta este […] The post ANAF anunță o nouă serie de licitații! Bijuterii din aur și argint sunt scoase la vânzare. Prețurile sunt sub nivelul pieței appeared first on Cancan.