Albion Rrahmani atenționează înaintea derby-ului din Ghencea: „Cupa este importantă pentru fanii Rapidului”

Claudiu Petrila (22 de ani), extrema stânga de la Rapid, a aflat verdictul accidentării din meciul cu Universitatea Craiova, 2-0. Are o ruptură musculară mare și va fi trimis de Rapid la vraciul Marijana Kovacevic, în Serbia.În urma investigațiilor medicale, s-a constatat că Petrila are o ruptură musculară mare, dar această nu e la insertia dintre muschi, ceea ce e o veste bună pentru Rapid. Astfel, Claudiu nu are nevoie de operație. ...