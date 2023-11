Pas spre împăcare?! Andreea Bălan a renunțat la procesul împotriva lui George Burcea. Ce dezvăluire a făcut artista

18:40

Pentru a încheia ziua corespunzător, CANCAN.RO ți-a pregătit încă o porție de râs, un banc de nota 10. Întâmplarea haioasă are loc pe malul unui lac. Conversația dintre un polițist și o femeie te va […] The post BANC | Polițistul, domnișoara și scăldatul appeared first on Cancan.