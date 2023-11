Horoscop 2 noiembrie 2023. Discuție decisivă în cuplu pentru zodia Gemeni

22:50

Dacia are cu ce să se mândrească! Unul dintre modelele lor, fabricate în China, face senzație pe piața din Europa. Mașina se află pe primele poziții într-un clasament realizat în funcție de numărul mașinilor înmatriculate. […] The post Dacia a dat lovitura în Europa cu un model fabricat în China! Cum arată clasamentul de vis pentru marca românească appeared first on Cancan.