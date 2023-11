30.000 de euro ca să te muți într-una dintre cele mai frumoase regiuni ale lumii. Există o condiție care trebuie îndeplinită și de români

10:10

O nouă ediție cu greutate la EXCLUSIV DINAMO, miercuri, 1 noiembrie, cu începere de la ora 21.30, la ProSport. Invitatul jurnalistului Cătălin Mureșanu este Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul RTZ & Partners SPRL, administratorul judiciar SC Dinamo […] The post Răzvan Zăvăleanu vine, MIERCURI, în studioul EXCLUSIV DINAMO. Reprezentantul administratorului judiciar SC Dinamo 1948 răspunde întrebărilor jurnalistului Cătălin Mureșanu appeared first on Cancan.