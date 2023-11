Bergodi a fost dezamăgit după remiza cu CSA Steaua, dar avertizează FCSB: „Să fiți siguri”

Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a analizat remiza cu CSA Steaua, scor 0-0, în grupele Cupei României.Italianul a fost nemulțumit de jocul echipei lui, însă e sigur că Rapid se va prezenta bine cu FCSB duminică, de la ora 21:00, pe Arena Națională.Cristiano Bergodi: „Nu am jucat cum trebuia”„Nu am făcut un meci reușit. Trebuia să câștigăm acest meci. Nu am jucat cum trebuia să jucăm. Nu vorbesc de jucători. Eu am un lot bun. ...

