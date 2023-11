Politico: Joe Biden i-a transmis lui Netanyahu că zilele sale în funcția de premier sunt numărate

15:30

Vin, sărbătorile vin! Și nici nu știi cum a trecut timpul și-a mai trecut un an. Te gândești la un ceas cadou? Să-l oferi sau, de ce nu, să ți-l oferi? Foarte bine, pentru că astăzi vom afla mai multe despre ceasul Fossil, o companie care, an de an, continuă să cucerească iubitorii de ceasuri […]