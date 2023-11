Un tânăr de 19 ani din Argeș a „uitat” că are permisul suspendat și s-a urcat la volan. Cu ce pedeapsă s-a ales

09:20

În anul 2022, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis să meargă pe drumuri deparate. Totuși, nici la mai bine de un an de la despărțirea oficială, cei doi nu au semnat actele de divorț. […] The post Alina Sorescu este în culmea fericirii, după despărțirea de Alexandru Ciucu: „Din nou, alături de Vlad Miriță…” appeared first on Cancan.