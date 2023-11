Dan Nistor face parte din „școala veche”: „Cu cel mai mare drag, aș juca doar din trei în trei zile” + Mesaj pentru selecționerul Edward Iordănescu

11:00

Am lucrat în ultimii 20 de ani la Gazeta Sporturilor: 15 ani redactor-șef și 5 ani coordonator editorial.speranța moare ultimadar Mircea Lucescu a adăugat: „Și când moare speranța, rămâne pasiunea”și cu aceste cuvinte am ales să mă despart de Gazeta Sporturilorunde am poposit într-o zi de 3 noiembrieacum fix 30 de ani, așa cum ține socoteala cu acribie colega mea Luminița Paul. ...