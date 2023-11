Cod portocaliu de vânt puternic în zone din judeţul Arad

22:50

În urmă cu câteva zile, a avut loc deschiderea expoziției ‘Adina Pintilie. You Are Another Me. Eine Kathedrale des Körpers’, la Württembergischer Kunstverein Stuttgart. Concepută inițial pentru Bienala de Artă de la Veneția din 2022, expoziția de la Stuttgart marchează atât premiera germană a proiectului, cât și o nouă etapă în evoluția acestuia, prezentând pentru prima dată public noua lucrare a Adinei Pintilie - instalația cinematic-performativă ‘Waffenstillstand’ (‘Weapons Standing Still’), produsă în strânsă colaborare cu echipa instituției gazdă. Lucrarea reconstituie, în spațiul expozițional, ‘apparatus’-ul filmic situat în centrul practicii artistei, ‘spațiul alchimic’ în care realitatea și cinema-ul fuzionează și imaginile iau naștere.