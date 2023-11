CFR Cluj, în negocieri cu un fotbalist de națională. Cristi Balaj: „Cred că și el vrea”

14:20

Am scris o opinie contrară. Fără dezbatere, parcă democrația nu are farmec. Îmi asum rolul.Am semnat 10 ani la Gazeta Sporturilor opinii până în 2018. Dar înainte de colaborator, în primul rând am fost un cititor. Din calitatea asta scriu aceste rânduri.Ca un cititor de sport, aș vrea nu doar laude pentru ceea ce a fost Gazeta Sporturilor, ci și critici despre ceea ce nu a fost acest ziar, mai ales în ultimii ani. ...