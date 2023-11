Dorian Popa și Claudia Iosif s-au despărțit. Babs a confirmat separarea și a dezvăluit când a avut loc. „După o relație de 11 ani”

19:40

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au publicat vineri, 3 noiembrie, imagini în care apar membri ai Unității de elită de căutare și salvare, aflați la bordul elicopterului 669 al forțelor aeriene, care extrag soldați răniți din interiorul Fâșiei Gaza, pe fondul ofensivei terestre a Israelului, scrie The Times of Israel. Footage shows members of […]