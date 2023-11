Câți bani au plătit Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu pentru un cârnat, o chiftea și cartofi prăjiți, la „împinge tava” în Germania

13:20

Europa se află sub semnul furiei naturii. Furtuna Ciaran a provocat moartea a 11 persoane. Coasta franceză la Oceanul Atlantic a fost lovită de un vânt puternic, cu viteză de peste 190 km/h. Fenomenele meteorologice […] The post Furia naturii s-a dezlănțuit în Europa. Furtuna Ciaran a provocat moartea a 11 oameni, vântul suflă cu rafale de 190 km/h appeared first on Cancan.