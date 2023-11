Max Verstappen, cel mai rapid în bezna din Sao Paulo. Premiat pentru pole-position de „Împăratul” fotbalului brazilian

22:20

Marius Șumudică, antrenorul care traversează un moment bun la Gaziantep, clubul din Turcia pe care l-a preluat în septembrie, a dat lovitura: a câștigat procesul de la FIFA cu Al-Raed și are de luat o sumă consistentă.În vara acestui an, Șumudică a reclamat rezilierea contractului și a făcut plângere la UEFA. Tehnicianul român în vârstă de 52 de ani a câștigat procesul în primă instanță și are de luat o sumă compensatorie de aproximativ 400.000 de euro. ...