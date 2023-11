Intervenție în Portul Constanța pentru salvarea unui bărbat. Nava Sar ARES s-a mobilizat de urgență

11:50

Věra Jourova, vicepreşedinta Comisiei Europene, a vorbit, sâmbătă, la emisiunea "Be EU cu Sabina Iosub", despre războiul din Israel, dar şi despre cel din Ucraina. Potrivit ei, Israelul are nevoie de sprijin politic iar Ucraina are nevoie de arme şi bani.