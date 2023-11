Laurențiu Popescu, după remiza din derby-ul Craiovei: „Nu vreau să comentez despre suporterii noștri, e normal să fie nemulțumiți”

18:50

Mihai Stoica și Teodora, fiica lui, au oferit un moment comic în timpul unei ieșiri la cumpărături. Teodora Stoica a surprins un cadru interesant într-o librărie. L-a fotografiat pe Mihai Stoica lângă „How to stand up to a dictator” (Cum să te opui unui dictator), cartea Mariei Rossa, laureta Premiului Nobel pentru Pace în 2021.FOTO. Mihai Stoica: „Du-te la cumpărături cu fiica ta... ...