Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a depus un strat de 10 centimetri de zăpadă

15:00

Bancul sfârșitului de săptămână. Doi tipi stau de vorbă pe Messenger. Unul îi reamintește celuilalt că nu și-a plătit datoria, după ce a văzut că petrcerea cu fructe de mare, caviar și Moet pe masă.