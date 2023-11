Lora nu mai ține cont de nimic și îl ia de bărbat pe Ionuț Ghenu. Toate detaliile despre nunta din 2024

12:10

Weekendul acesta, România a fost traversată de un ciclon care a adus furtuni, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Specialiștii în meteorologie susțin că ar fi fost un fenomen neobișnuit, pentru această perioadă. Localnicii din […] The post România, traversată de un ciclon cu furtuni. Localnicii din Constanța și Brăila au primit mesaj Ro-Alert appeared first on Cancan.