Toată Italia vorbește de escorta de lux din România. Pellegrini, căpitanul lui AS Roma, a făcut o obsesie pentru femeia căreia i-a dat o avere ca să fie împreună

17:40

Recent, Ramona Olaru a semnat actele pentru achiziția noului apartament. Deci locuința este încă în renovări, asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani a impus o listă lungă de reguli pentru cei care îi […] The post Cine nu are voie să intre în noua casă a Ramonei Olaru. Asistenta de la Neata impune reguli clare appeared first on Cancan.