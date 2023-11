Un câine a sărit să-i muște pe bărbații pe motocicletă care au vrut să-i jefuiască stăpânul, în Brazilia. Suspecții s-au lăsat păgubași

09:10

Dacă deja știm că fiecare săptămână are 7 zile, iar un an are 365 de zile, iată și câte săptămâni are un an. Cum se face calculul săptămânilor dintr-un an. Fiecare săptămână începe cu ziua de luni, utilizând același ciclu de 7 zile din calendarul Gregorian. Însă, câte săptămâni formează un an și câte zile? […]