BANCUL ZILEI | Singura mare iubire din viața fiecărei femei

12:30

Pe 1 decembrie 2021, Banca Naţională a României a lansat o bancnotă de 20 de lei. A fost prima bancnotă de circulație cu portretul unei femei – Ecaterina Teodoroiu, eroina din Primul Război Mondial de […] The post Țeapa cu bancnota de 20 de lei cumpărată cu 2700 de euro. Sute de români s-au înghesuit să își ofere „prețioșii bani” appeared first on Cancan.