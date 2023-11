„Măcel la beție” » Peste 85.000 de oameni au făcut haos în Australia, la cea mai importantă cursă de cai din țară

Peste 85.000 de oameni s-au adunat azi, la Melbourne (Australia), pentru a participa la Melbourne Cup, cea mai reunită cursă de cai din țară. Iar la final a ieșit un haos. Anual, în prima marți din noiembrie, la hipodromul Flemington, din Melbourne, are loc Melbourne Cup. Prima ediție a avut loc în 1861 și ș-a ținut an de an, cu excepția celor două războaie mondiale. FOTO. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor