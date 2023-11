Juratul Tudor Chirilă, părăsit de iubită după 7 ani de relație pasională. Cum s-a sfârșit relația dintre artist și Dorina Chiriac

10:10

Campion cu Rapid în 1999 și 2003, Răzvan Raț nu ratează meciurile echipei lui Cristiano Bergodi, când are ocazia. A debutat în tricoul alb-vișiniu sub comanda lui Mircea Lucescu în urma cu aproape 25 de […] The post Răzvan Raț vine la EXCLUSIV RAPID marți, 7 noiembrie, de la ora 21.00 appeared first on Cancan.