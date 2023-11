La loc comanda pentru limitarea plăților cash: Societatea nu e pregătită

18:10

Ultimul spectacol marca Răzvan Mazilu pe care l-am văzut pe uriașa scenă a Sălii Palatului a fost, în 2019, We Will Rock You pe muzica fabuloasei trupe Queen. Acum, același Răzvan Mazilu ne invită la un The Full Monty/ Goi pușcă, un alt musical pop-rock de mare succes cu scenariul semnat Terrence McNally și muzica și versurile lui David Yazbek. Inspirat de filmul englezesc cu același titlu (1997) musicalul lansat în anul 2000 în San Diego a cucerit repede întreaga Americă făcându-și apoi loc și pe scene europene - Barcelona, Copenhaga, Londra, Paris, Madrid…